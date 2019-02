Questo conferma che ormai mirano soltanto ai soldi. Potrebbero benissimo abbandonare la Gluz e Loomis, due talenti sprecati in questa band. Se si vanno ad ascoltare vecchi brani dei The Agonist come "Birds Elope With the Sun" o "When the Bought Breaks" Ŕ assurdo pensare che le canzoni che hanno reso 'famosa' Alissa siano "War Eternal" o "The World is Yours". Come DraKe voglio proprio star a sentire se i due brani saranno vicini ai lavori moderni o ai massimi raggiunti in quegli anni, ma credo di sapere giÓ la risposta.