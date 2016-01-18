      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
la copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

19/02/19
ONIROPHAGUS
Endarkenment (Illumination Through Putrefaction)

19/02/19
EVIL CONSPIRACY
Evil Comes

20/02/19
DOOMBRINGER
Walpurgis Fires

21/02/19
FM
The Italian Job

21/02/19
LARSEN
Tiles

22/02/19
CANDLEMASS
The Door To Doom

22/02/19
BLOOD RED SAINTS
Pulse

22/02/19
GATEKEEPER
Grey Maiden

22/02/19
TORA TORA
Bastards Of Beale

22/02/19
BLOOD YOUTH
Starve

CONCERTI

21/02/19
OPERATION MINDCRIME + GUEST
DRUSO - RANICA (BG)

22/02/19
MARK BOALS + THE HOLY DIVERS
SANTOMATO LIVE CLUB - PISTOIA

22/02/19
OPERATION MINDCRIME
BORDERLINE - PISA

22/02/19
DARKEND + SHADOWTHRONE + HERUKA
FUCKSIA - ROMA

22/02/19
STAGE OF REALITY + 17 CRASH
KILLJOY - ROMA

22/02/19
OPERA IX + ASHEN FIELDS
CIRCOLO ARCI ZIGGY - TORINO

22/02/19
FORGOTTEN TOMB + GUESTS
ROCK OUT - BRESCIA

23/02/19
BUCKCHERRY + GUESTS
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)

23/02/19
...AND YOU WILL KNOW US BY THE TRAIL OF DEAD
COVO CLUB - BOLOGNA

23/02/19
UNDISPUTED ATTITUDE FESTIVAL
DEFRAG - ROMA
CLUTCH: pubblicato un nuovo video
18/02/2019 - 13:28 (51 letture)

RECENSIONI
80
88
ALTRE NOTIZIE
18/02/2019 - 13:28
CLUTCH: pubblicato un nuovo video
25/08/2018 - 11:28
CLUTCH: online il video di 'In Walks Barbarella'
28/07/2018 - 12:52
CLUTCH: guarda il video di 'Hot Bottom Feeder'
30/06/2018 - 07:40
CLUTCH: disponibile il video di 'How To Shake Hands'
23/06/2018 - 18:08
CLUTCH: pubblicato un nuovo brano
18/05/2018 - 12:22
CLUTCH: disponibile il lyric video del nuovo singolo
26/02/2018 - 12:19
CLUTCH: confermata una tappa a Milano
28/01/2018 - 17:38
CLUTCH: terminati i lavori per il nuovo album
01/08/2016 - 15:57
CLUTCH: guarda il nuovo video
18/01/2016 - 15:35
DUNSMUIR: nuova band con membri di Clutch, Fu Manchu ed ex-Black Sabbath
ULTIME NOTIZIE
18/02/2019 - 13:21
BLACK EARTH: i membri degli Arch Enemy registrano due pezzi con il cantante originale
17/02/2019 - 21:06
SUZI QUATRO: online il video di ''No Soul/No Control'', ad aprile il prossimo album
17/02/2019 - 20:55
VENOM PRISON: presentato il primo singolo dal nuovo album
17/02/2019 - 20:01
FAST AS A SHARK FEST: ecco gli orari dell'evento
17/02/2019 - 19:27
SEVENTH WONDER: in Italia ad aprile per tre date
17/02/2019 - 19:20
ASYMMETRY OF EGO: 'Forsake Beyond the Dusk' uscirà a marzo, ecco i dettagli
17/02/2019 - 19:13
MYRATH: svelati i dettagli di 'Shehili'
17/02/2019 - 19:06
AMTHRYA: live il 27 aprile in provincia di Como
17/02/2019 - 12:12
HEXVESSEL: online il video di ''Changeling''
17/02/2019 - 12:03
SCHATTENMANN: a luglio il secondo album, ecco un primo assaggio
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     