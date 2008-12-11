BRUTAL ASSAULT: confermati i Parkway Drive, Nordjevel e altri

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Parkway Drive, Azusa, Nordjevel, Combichrist, Violent Magic Orchestra, Caspian, Deluge, Frog Leap e gli Hexis sono i nuovi gruppi aggiunti al bill della nuova edizione del Brutal Assault, che si terrà dal sette al dieci agosto presso la fortezza di Josefov in Repubblica Ceca.
Qui di seguito il programma con le conferme:
ABORTED
AFTER THE BURIAL
ALIEN WEAPONRY
AGNOSTIC FRONT
ANIMALS AS LEADERS
ANNAL NATHRAKH
ANATHEMA
ANNOTATIONS OF AN AUTOPSY
ANTAEUS
ANTHRAX
BATUSHKA
CAR BOMB
CARCASS
CARPENTER BRUT
COUNTING HOURS
COVEN
CRYSTAL LAKE
CULT OF LUNA
CYTOTOXIN
DR. LIVING DEAD
DECAPITATED
DEICIDE
DEMOLITION HAMMER
DAUGHTERS
DESTRUCTION
DIABLO SWING ORCHESTRA
EKTOMORF
ELECTRIC WIZARD
EMPEROR
ENSIFERUM
EYEHATEGOD
GET THE SHOT
GODFLESH
GOROD
GUTALAX
GOST
HEILUNG
HELLHAMMER
HIGHER POWER
HYPOCRISY
IMMOLATION
IRON REAGAN
JINJER
JUNGLE ROT
KRISIUN
LETTERS FROM THE COLONY
LIONHEART
MANES
MESHUGGAH
METAL CHURCH
MGŁA
MIDNIGHT
MONSTER MAGNET
MYRKUR
NAPALM DEATH
NECROS CHRISTOS
OF MICE & MEN
OCEANS OF SLUMBER
PERFECITIZEN
PRIMORDIAL
PRONG
RAISED FIST
ROTTING CHRIST
SACRED REICH
SAOR
SHAPE OF DESPAIR
SICK OF IT ALL
SKELETAL REMAINS
SLÆGT
SLAPSHOT
SODOM
SOILWORK
TAAKE
TANKARD
TAPHOS
TESTAMENT
THE ARSON PROJECT
THE CONTORTIONIST
THE OBSESSED
THE OCEAN
THERION
THY ART IS MURDER
TOSKA
UNFATHOMABLE RUINATION
VAMPILLIA
VARGRAV
VENOM PRISON
VIOLATOR
VOIVOD
VUUR
VULVODYNIA
WALLS OF JERICHO
WINDHAND
WOLFBRIGADE
WOE UNTO ME
WORMED
ZURIAAKE