INCANTATION: ad aprile la ristampa di ''Mortal Throne of Nazarene''

19/02/2019 - 19:11 (106 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 3 Non capisco perché abbiano deciso di invertire le canzoni, voglio dire Abolishment of Immaculate Serenity è perfetta come closer. 2 "Upon the throne of apocalypse" era già uscito nel 1995, ed era il remaster di Mortal Throne con le canzoni in ordine invertito. Quindi questa è la ristampa del remaster. 1 Album da paura..mi tengo l'originale