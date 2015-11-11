IMPERIA: ecco un video dal nuovo album

20/02/19
DOOMBRINGER
Walpurgis Fires
21/02/19
LARSEN
Tiles
21/02/19
FM
The Italian Job
22/02/19
LAST IN LINE
II
22/02/19
DAMNATION`S HAMMER
Unseen Planets, Deadly Spheres
22/02/19
THE MOTH GATHERER
Esoteric Oppression
22/02/19
NASHEIM
Jord Och Aska
22/02/19
CONTINUUM
Designed Obsolescence
22/02/19
HORNDAL
Remains
22/02/19
RHAPSODY OF FIRE
The Eighth Mountain
21/02/19
OPERATION MINDCRIME + GUEST
DRUSO - RANICA (BG)
22/02/19
MARK BOALS + THE HOLY DIVERS
SANTOMATO LIVE CLUB - PISTOIA
22/02/19
OPERATION MINDCRIME
BORDERLINE - PISA
22/02/19
DARKEND + SHADOWTHRONE + HERUKA
FUCKSIA - ROMA
22/02/19
STAGE OF REALITY + 17 CRASH
KILLJOY - ROMA
22/02/19
OPERA IX + ASHEN FIELDS
CIRCOLO ARCI ZIGGY - TORINO
22/02/19
FORGOTTEN TOMB + GUESTS
ROCK OUT - BRESCIA
22/02/19
ENUFF Z' NUFF + SISKA
MK LIVE CLUB - CARPI (MO)
23/02/19
BUCKCHERRY + GUESTS
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)
23/02/19
...AND YOU WILL KNOW US BY THE TRAIL OF DEAD
COVO CLUB - BOLOGNA