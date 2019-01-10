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COVO CLUB - BOLOGNA
BURNING RAIN: ascolta il nuovo singolo ''If It's Love''
20/02/2019 - 15:39 (47 letture)

Metal Shock
Mercoledì 20 Febbraio 2019, 17.37.01
1
Molto bella la canzone ed il progetto è interessante.
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