BORKNAGAR: Andreas Hedlund lascia la band

20/02/2019 - 16:31 (73 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 2 A chi lo dici @tino, Io addirittura ho comprato il suo album solista Storm Seeker. Forse è odiato perché nel genere in cui si muove, lui...CANTA! 1 Io sono un vortexiano convinto....vintersorg un grande ma preferisco simen, odiato da tutti non so perché