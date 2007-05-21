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BUCKCHERRY + GUESTS
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)
CANDLEMASS: tutto il nuovo album in streaming
20/02/2019 - 20:03 (107 letture)

Metal Maniac
Mercoledì 20 Febbraio 2019, 23.41.16
3
a me è proprio la voce che piace... grande Langquist!
tino
Mercoledì 20 Febbraio 2019, 22.14.19
2
...più vecchio di questo...
Alfonso martino
Mercoledì 20 Febbraio 2019, 21.22.21
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E proprio la voce che non mi piace...erano meglio i vecchi cantanti
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