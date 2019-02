JOURNEY: in arrivo un nuovo CD/DVD Live

molto interessante sono invecchiati e imborghesiti, ovvio, ma signori musicisti con la M maiuscola. Bravo pineda che ricopre in maniera egregia il posto di sua maestà stve perry. Noto anche con piacere il ritorno di smith alla batteria, anche se a ddire il vero deen castronovo nel precedente live in manila era qualcosa di spettacolare, dal punto di vista scenico (tamarrissimo), musicale (batterista egregio) ma soprattutto vocale (le interpretazioni di keep on running e mother father da paura). Un gruppo che vorrei vedere ma penso rimarrà un utopia