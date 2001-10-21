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ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)
SAMMY HAGAR & THE CIRCLE: presentato il video di ''Trust Fund Baby''
21/02/2019 - 19:18 (51 letture)

RALPH
Giovedì 21 Febbraio 2019, 21.51.46
2
Il pezzo è tratto dai Montrose .... Sammy semore ottimo .. La nota dolente e il chitarrista , scandaloso.
Rob Fleming
Giovedì 21 Febbraio 2019, 21.10.01
1
Io adoro Sammy Hagar, ma questa volta non sono convinto. Mi sembra imbolsito nel volto e, gravissimo, nella voce. Il brano ha un bel tiro, ma...boh? Mi sembra che manchi qualcosa
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