DEVIN TOWNSEND: ascolta un nuovo brano

22/02/2019 - 10:28 (143 letture)



Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjärna" Marinelli 5 Genio. Punto. 4 Grandissimo.la direzione presa col DTP stava diventando una formula troppo canonica per uno come lui,contento di questo nuovo percorso che include tutti i suoi stili passati. Genesis piú che una canzone é un sunto di tutto quello che si troverá in Empath,non vedo l’ora. 3 @Area: noto solo adesso che hanno pubblicato il video ufficiale! E' uscito dopo che avevo messo la news online, per cui adesso provvedo a integrarla con la clip, grazie! 2 Sarò fatto male io ma vorrei ancora vederlo al fianco di Steve Vai... Detto questo ho sempre preferito il Townsend solista e che canta in pulito a quello degli SYL. 1 Un genio. Vi prego andatevi a vedere il video officiale perchè è qualcosa di straordinario. GENIO!!!!!!!!!!!!!