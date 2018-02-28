      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Fra En Vugge I Fjellet - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

22/02/19
WITCHERS CREED
Awakened From The Tomb…

22/02/19
TORA TORA
Bastards Of Beale

22/02/19
VISIONS OF ATLANTIS
The Deep & The Dark Live @ Symphonic Metal Nights

22/02/19
MIKAEL ERLANDSSON
Capricorn Sin

22/02/19
BLOOD RED SAINTS
Pulse

22/02/19
TRAVELER
Traveler

22/02/19
LAST IN LINE
II

22/02/19
SPIRITS OF FIRE
Spirits Of Fire

22/02/19
NASHEIM
Jord Och Aska

22/02/19
BLOOD YOUTH
Starve

CONCERTI

22/02/19
MARK BOALS + THE HOLY DIVERS
SANTOMATO LIVE CLUB - PISTOIA

22/02/19
OPERATION MINDCRIME
BORDERLINE - PISA

22/02/19
DARKEND + SHADOWTHRONE + HERUKA
FUCKSIA - ROMA

22/02/19
STAGE OF REALITY + 17 CRASH
KILLJOY - ROMA

22/02/19
OPERA IX + ASHEN FIELDS
CIRCOLO ARCI ZIGGY - TORINO

22/02/19
FORGOTTEN TOMB + GUESTS
ROCK OUT - BRESCIA

22/02/19
ENUFF Z' NUFF + SISKA
MK LIVE CLUB - CARPI (MO)

22/02/19
ADVERSOR + GUESTS
CIRCUS - SCANDICCI (FI)

23/02/19
BUCKCHERRY + GUESTS
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)

23/02/19
...AND YOU WILL KNOW US BY THE TRAIL OF DEAD
COVO CLUB - BOLOGNA
FEDRESPOR: disponibile lo streaming integrale del nuovo album
22/02/2019 - 16:24 (20 letture)

ALTRE NOTIZIE
22/02/2019 - 16:24
FEDRESPOR: disponibile lo streaming integrale del nuovo album
23/11/2018 - 11:14
FEDRESPOR: presentato il singolo ''Fra En Vugge I Fjellet''
28/02/2018 - 17:49
FEDRESPOR: ascolta il singolo ''Langt Skal De Vandre''
ULTIME NOTIZIE
22/02/2019 - 16:42
MANEGARM: presentato il primo singolo da ''Fornaldarsagor''
22/02/2019 - 16:34
IRON SAVIOR: ecco il video della titletrack del prossimo lavoro discografico
22/02/2019 - 16:29
SALTATIO MORTIS: presentata la versione Klassik di ''Europa''
22/02/2019 - 16:07
TOTO: a marzo il DVD di ''40 Tours Around The Sun''
22/02/2019 - 15:45
GRAND MAGUS: online il lyric video di ''Wolf God''
22/02/2019 - 10:52
SACRILEGIA: ascolta la nuova ''Beyond the Fouler’s Snare''
22/02/2019 - 10:44
THE DAMNED THINGS: nuovo video e dettagli del prossimo album
22/02/2019 - 10:33
QUIET RIOT: iniziati i lavori per il prossimo album
22/02/2019 - 10:28
DEVIN TOWNSEND: ascolta un nuovo brano
22/02/2019 - 10:22
PUTREFIED CORPSE: pubblicato il nuovo video
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     