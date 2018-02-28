FEDRESPOR: disponibile lo streaming integrale del nuovo album

22/02/19
WITCHERS CREED
Awakened From The Tomb…
22/02/19
TORA TORA
Bastards Of Beale
22/02/19
VISIONS OF ATLANTIS
The Deep & The Dark Live @ Symphonic Metal Nights
22/02/19
MIKAEL ERLANDSSON
Capricorn Sin
22/02/19
BLOOD RED SAINTS
Pulse
22/02/19
TRAVELER
Traveler
22/02/19
LAST IN LINE
II
22/02/19
SPIRITS OF FIRE
Spirits Of Fire
22/02/19
NASHEIM
Jord Och Aska
22/02/19
BLOOD YOUTH
Starve
22/02/19
MARK BOALS + THE HOLY DIVERS
SANTOMATO LIVE CLUB - PISTOIA
22/02/19
OPERATION MINDCRIME
BORDERLINE - PISA
22/02/19
DARKEND + SHADOWTHRONE + HERUKA
FUCKSIA - ROMA
22/02/19
STAGE OF REALITY + 17 CRASH
KILLJOY - ROMA
22/02/19
OPERA IX + ASHEN FIELDS
CIRCOLO ARCI ZIGGY - TORINO
22/02/19
FORGOTTEN TOMB + GUESTS
ROCK OUT - BRESCIA
22/02/19
ENUFF Z' NUFF + SISKA
MK LIVE CLUB - CARPI (MO)
22/02/19
ADVERSOR + GUESTS
CIRCUS - SCANDICCI (FI)
23/02/19
BUCKCHERRY + GUESTS
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)
23/02/19
...AND YOU WILL KNOW US BY THE TRAIL OF DEAD
COVO CLUB - BOLOGNA