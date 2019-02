MOTLEY CRUE: ascolta il singolo tratto dalla colonna sonora di 'The Dirt'

22/02/2019 - 19:56 (205 letture)



Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjärna" Marinelli 8 Devo dire che questa canzone mi sembra veramente ottima! Produzione top, meraviglioso soprattutto il suono della chitarra! Ero molto prevenuto per la collaborazione col rapper ed invece quella parte funziona! 7 Pezzo carino dai...ma aspetto il film 6 Canzone orribile x me. Il film racconta la lo storia fino a Dr. Feelgood? 5 Song che fa cagare, comunque il film mi incuriosisce.Ho giusto visto ieri sera il trailer su Netflix e penso che appena uscirà mi piazzerò davanti al televisore con " Peroni gelata e frittatona di cipolle" 4 No no bel pezzo con un ritornello che ti riproietta negli anni 80 e Vince è Vince mai avuto un gran voce non è certo Bruce... Non vedo l ' ora di vedere il film, il libro letto quando uscì è un vero spasso... 3 Senza pretese con un buon tiro. Su Neil...mai piaciuto. Ma penso anche che per avere il successo che hanno avuto ci voleva uno come lui. Con un altro non sarebbe stato lo stesso. E infatti quando ci hanno provato non sono andati da nessuna parte (e John Corabi è un fuoriclasse autentico) 2 @ metalshock : Purtroppo mi tocca darti ragione ... 1 Assolo a parte, Mick sempre una garanzia, canzone brutta; Vince sembra quasi irriconoscibile, canta malissimo, ed è proprio banale per un gruppo che ha inciso capolavori del glam metal....