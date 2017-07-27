SPIRITS OF FIRE: in streaming un nuovo singolo dall'album di debutto

01/03/19
CLIMATE OF FEAR
The Onset of Eternal Darkness
01/03/19
BROWBEAT
Remove the Control
01/03/19
WHILE SHE SLEEPS
So What?
01/03/19
DER WEG EINER FREIHEIT
Live In Berlin
01/03/19
MARK MORTON
Anesthetic
01/03/19
IN FLAMES
I, The Mask
01/03/19
DARKWATER
Human
01/03/19
HEAUME MORTAL
Solstices
01/03/19
QUEENSRYCHE
The Verdict
01/03/19
CARTOGRAPHS
Wilt & Blossom
01/03/19
CHRIS BAY + ALTHEA
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)
01/03/19
NOVEMBRE + PAROLE PERSE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
01/03/19
SHOULDERCRUSHER METAL FEST
BANDIDOS PLACE - MESSINA
02/03/19
CHRIS BAY + ALTHEA
CIRCUS - SCANDICCI (FI)
02/03/19
BAD TASTE FEST
LA TENDA - MODENA
02/03/19
NOVEMBRE + GUESTS
LA CLAQUE - GENOVA
02/03/19
BRIXIA THRASH FEST
ROCK OUT - CAZZAGO SAN MARTINO (BS)
02/03/19
SAIL AWAY + GUESTS
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)
02/03/19
PROSPECTIVE
BAHNHOF LIVE - MONTAGNANA (PD)
03/03/19
CHRIS BAY + ALTHEA
LET IT BEER - ROMA