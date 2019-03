YNGWIE MALMSTEEN: disponibile lo streaming di un nuovo brano

01/03/2019



7 Meno male che George Harrison non può sentirla... 6 Meno male che George Harrison non può sentirla... 5 E io, pirla, che speravo in un disco alla Gary Moore. Qui di blues non c'è un beato cazzo, solo scale a caso su una grande canzone violentata. 4 La frutta è finita, il caffè anche, l'amaro pure. Fategli pagare il conto prima che scappi. 3 E ci credo che piange quella chitarra, le stai facendo fare una figura di merda, oltre a piangere si starà pure vergognano. L'altra canzone del video tamarro con la Ferrari non mi era dispiaciuta ma questa è ridicola. 2 Che porcheria immonda!! Ancora una volta lo svedese è riuscito a rovinare u capolavoro del rock sia a livello musicale per non parlare della voce, pessimo. 1 Agghiacciante!!! Come scritto altrove, Yngwie mi piace e molto. Ma non fatelo suonare il blues (ammesso che questa canzone lo sia) e soprattutto qualcosa in cui Clapton ci ha messo il suo tocco. C'è l'abisso.