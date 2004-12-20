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CHRIS BAY + ALTHEA
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MAGAZZINI GENERALI - MILANO

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ESSENZA + GUESTS
GARAGESOUND - BARI

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OVERKILL + GUESTS
ZONA ROVERI - BOLOGNA
CHILDREN OF BODOM: ecco il video di ''Platitudes And Barren Words''
01/03/2019 - 19:16 (127 letture)

Gianluca
Sabato 2 Marzo 2019, 0.38.40
6
Mi aspettavo l assolo di alexi che nn è arrivato A parte questo la canzone mi piace, non ipertecnica ma bella e diretta
Carmine
Venerdì 1 Marzo 2019, 21.57.59
5
Buono anche questo. Il loro album è tra quelli che attendo di più quest'anno.
Halo
Venerdì 1 Marzo 2019, 20.39.03
4
100% C.O.B La mia preferita delle tre anticipazioni. Non vedo l'ora del disco
Metal Shock
Venerdì 1 Marzo 2019, 20.15.00
3
Tre pezzi tre centri.....evvaiiiii!!!
Radamanthis
Venerdì 1 Marzo 2019, 20.12.04
2
Gran pezzo!
VOX POPULI
Venerdì 1 Marzo 2019, 20.06.39
1
Molto bella.
RECENSIONI
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