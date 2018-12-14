      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Holding Absence - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

06/03/19
FOUL BODY AUTOPSY
The Unquiet Dead

08/03/19
TYR
Hel

08/03/19
MYSTIFIER
Protogoni Mavri Magiki Dynasteia

08/03/19
FOLKSTONE
Diario di un Ultimo

08/03/19
MEADOWS END
The Grand Antiquation

08/03/19
SKELETOON
They Never Say Die

08/03/19
WHITESNAKE
Slide it in - ultimate special edition

08/03/19
BUCKCHERRY
Warpaint

08/03/19
THE PICTUREBOOKS
The Hands Of Time

08/03/19
IRON SAVIOR
Kill Or Get Killed

CONCERTI

03/03/19
CHRIS BAY + ALTHEA
LET IT BEER - ROMA

04/03/19
GODSMACK + LIKE A STORM
MAGAZZINI GENERALI - MILANO

07/03/19
ESSENZA + GUESTS
GARAGESOUND - BARI

08/03/19
OVERKILL + GUESTS
ZONA ROVERI - BOLOGNA

08/03/19
PROSPECTIVE
CYCLE CLUB - CALENZANO (FI)

09/03/19
OVERKILL + GUESTS
PHENOMENON - FONTANETO D'AGOGNA (NO)

09/03/19
HAKEN
MAGAZZINI GENERALI - MILANO

09/03/19
MATERDEA + LEGACY OF SILENCE + CALICO JACK + ATHESIS
THE ONE - CASSANO D ADDA (MI)

09/03/19
PROSPECTIVE
SPAZIO ECO - BOLOGNA

11/03/19
KORPIKLAANI + TURISAS + TROLLFEST
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
HOLDING ABSENCE: ecco il video di ''Monochrome''
02/03/2019 - 22:41 (25 letture)

ALTRE NOTIZIE
02/03/2019 - 22:41
HOLDING ABSENCE: ecco il video di ''Monochrome''
11/01/2019 - 21:09
HOLDING ABSENCE: disponibile il video di 'Perish'
14/12/2018 - 13:38
HOLDING ABSENCE: a marzo uscirà l'album d'esordio omonimo, ecco i dettagli
ULTIME NOTIZIE
02/03/2019 - 22:49
NOTHING: ascolta la cover di ''Heavy Water/I'd Rather Be Sleeping''
02/03/2019 - 22:34
RUADH: in streaming la premiere di ''Sovereign''
02/03/2019 - 22:29
ARRIVAL OF AUTUMN: nuovo lyric video dal prossimo album
02/03/2019 - 22:20
IMMINENCE: presentano il video di ''Infectious'' dal nuovo album
02/03/2019 - 22:12
LEPROUS: annunciato l'inizio dei lavori per il sesto album
02/03/2019 - 22:08
HORNDAL: online un lyric video per il terzo singolo
02/03/2019 - 22:03
L.A. GUNS: ascolta il nuovo singolo
02/03/2019 - 21:57
PRISTINE: presentato il video di ''Cause & Effect''
02/03/2019 - 16:11
AGGLUTINATION: dentro i Death Angel
01/03/2019 - 20:10
NORDJEVEL: ascolta la nuova ''Amen Whores''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     