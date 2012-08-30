PARAGON: presentato il lyric video di ''Black Widow''

06/03/19
FOUL BODY AUTOPSY
The Unquiet Dead
08/03/19
KINGS DESTROY
Fantasma Nera
08/03/19
IRON SAVIOR
Kill Or Get Killed
08/03/19
MEADOWS END
The Grand Antiquation
08/03/19
IRON FIRE
Beyond the Void
08/03/19
WHITESNAKE
Slide it in - ultimate special edition
08/03/19
SKELETOON
They Never Say Die
08/03/19
BUCKCHERRY
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08/03/19
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Conspiracy
08/03/19
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Wings Of Fire
04/03/19
GODSMACK + LIKE A STORM
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07/03/19
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GARAGESOUND - BARI
08/03/19
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08/03/19
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CYCLE CLUB - CALENZANO (FI)
09/03/19
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PHENOMENON - FONTANETO D'AGOGNA (NO)
09/03/19
HAKEN
MAGAZZINI GENERALI - MILANO
09/03/19
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THE ONE - CASSANO D ADDA (MI)
09/03/19
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SPAZIO ECO - BOLOGNA
11/03/19
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12/03/19
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