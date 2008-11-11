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Fantasma Nera

08/03/19
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04/03/19
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11/03/19
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12/03/19
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LAHMIA: ecco il video di ''Elegy For A Dying Sun''
04/03/2019 - 14:56 (80 letture)

GRC
Lunedì 4 Marzo 2019, 18.12.33
2
Comunque l'album è uscito il 18 gennaio.
GRC
Lunedì 4 Marzo 2019, 18.07.29
1
A me piacciono tantissimo, "Her frantic call" la trovo bellissima!
RECENSIONI
81
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27/02/2012
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FLESHGOD APOCALYPSE + DELIRIUM X TREMENS + LAHMIA
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21/03/2011
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Init Club, Roma, 18/03/2011
11/11/2008
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Parla Francesco Amerise
 
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