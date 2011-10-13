      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

06/03/19
FOUL BODY AUTOPSY
The Unquiet Dead

08/03/19
KINGS DESTROY
Fantasma Nera

08/03/19
IRON SAVIOR
Kill Or Get Killed

08/03/19
MEADOWS END
The Grand Antiquation

08/03/19
IRON FIRE
Beyond the Void

08/03/19
WHITESNAKE
Slide it in - ultimate special edition

08/03/19
SKELETOON
They Never Say Die

08/03/19
BUCKCHERRY
Warpaint

08/03/19
THE RAVEN AGE
Conspiracy

08/03/19
BRYMIR
Wings Of Fire

CONCERTI

04/03/19
GODSMACK + LIKE A STORM
MAGAZZINI GENERALI - MILANO

07/03/19
ESSENZA + GUESTS
GARAGESOUND - BARI

08/03/19
OVERKILL + GUESTS
ZONA ROVERI - BOLOGNA

08/03/19
PROSPECTIVE
CYCLE CLUB - CALENZANO (FI)

09/03/19
OVERKILL + GUESTS
PHENOMENON - FONTANETO D'AGOGNA (NO)

09/03/19
HAKEN
MAGAZZINI GENERALI - MILANO

09/03/19
MATERDEA + LEGACY OF SILENCE + CALICO JACK + ATHESIS
THE ONE - CASSANO D ADDA (MI)

09/03/19
PROSPECTIVE
SPAZIO ECO - BOLOGNA

11/03/19
KORPIKLAANI + TURISAS + TROLLFEST
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

12/03/19
RHAPSODY OF FIRE + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
THE TREATMENT: disponibile il video di ''Hang Them High''
04/03/2019 - 18:30 (39 letture)

RECENSIONI
ARTICOLI
18/10/2011
Live Report
ALICE COOPER + THE TREATMENT
Gran Teatro Geox, Padova, 13/10/2011
 
ALTRE NOTIZIE
04/03/2019 - 18:30
THE TREATMENT: disponibile il video di ''Hang Them High''
23/01/2019 - 18:31
THE TREATMENT: a marzo il quarto album, ecco un nuovo lyric video
06/08/2018 - 20:35
THE TREATMENT: nuovo album previsto ad inizio 2019
06/11/2016 - 11:51
THE TREATMENT: a breve la deluxe edition di 'Generation Me'
19/03/2016 - 11:29
THE TREATMENT: ecco la clip di 'Backseat Heartbeat'
07/03/2016 - 20:46
THE TREATMENT: ascolta un nuovo brano
26/02/2016 - 12:38
THE TREATMENT: nuovo brano online
15/02/2016 - 20:54
THE TREATMENT: disponibile l'EPK del nuovo disco
11/02/2016 - 20:36
THE TREATMENT: ascolta una nuova canzone
12/12/2015 - 12:14
THE TREATMENT: a marzo il terzo disco, svelati tutti i dettagli
ULTIME NOTIZIE
04/03/2019 - 20:21
ANTHEM: presentato il video di ''Black Empire''
04/03/2019 - 14:56
LAHMIA: ecco il video di ''Elegy For A Dying Sun''
04/03/2019 - 14:53
TYR: online il video di ''Ragnars Kvæði''
04/03/2019 - 14:50
AT THE GATES: disponibile un nuovo live video
04/03/2019 - 14:46
RIVERSIDE: online il live video di ''Wasteland''
04/03/2019 - 14:18
KING`S X: ad aprile inizieranno le registrazioni per il nuovo disco
03/03/2019 - 22:27
DEVIL MASTER: online lo streaming integrale del loro album di debutto
03/03/2019 - 22:14
MEPHORASH: presentano la versione censurata del loro nuovo singolo
03/03/2019 - 21:59
ROYAL REPUBLIC: firmano per la Nuclear Blast
03/03/2019 - 21:47
ZENIT: ecco la clip di 'Black Paper' dall'album omonimo
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     