JOURNEY: online il live video di ''Faithfully''

07/03/2019 - 12:26



5 Nostalgia di Steve Perry...... 4 Sono d'accordo, magari una Stone in love o una keep on running...come lentoni io sono un patito di open arms 3 Ok, bello, ma qualcosa di più sostenuto? I Journey sono giustamente ricordati per le melodie, ma sapevano anche pestare duro 2 Gruppo Grandioso, Canzone Meravigliosa... Pineda assolutamente all'altezza!!! 1 La mia preferita......