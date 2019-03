SAVAGE MESSIAH: ecco il video di ''Under No Illusions''

Sembra che i savage messiah si siano rimessi a fare thrash, ma un solo estratto dal nuovo album dice poco. La song non sarebbe neanche male, ma considerato le ultime nefandezze propinateci, si deve andare cauti... Aspettiamo ulteriori promo, poi avremo le idee più chiare sulla direzione musicale intrapresa dalla band 😉