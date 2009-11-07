NIGHTRAGE: online il lyric video della titletrack

09/03/19
GJENDOD
Krigsdøger
15/03/19
ETERNAL ODYSSEY
Awakening
15/03/19
BLACK THERAPY
Echoes of Dying Memories
15/03/19
NOISEM
Cease To Exist
15/03/19
TERRE TRISTE
Grand Oeuvre
15/03/19
ANY GIVEN DAY
Overpower
15/03/19
TWISTED TOWER DIRE
Wars in the Unknown
15/03/19
REDWOLVES
Future Becomes Past
15/03/19
LE ORME
Sulle Ali Di Un Sogno
15/03/19
NEW DISORDER
Mind Pollution
09/03/19
OVERKILL + GUESTS
PHENOMENON - FONTANETO D'AGOGNA (NO)
09/03/19
HAKEN
MAGAZZINI GENERALI - MILANO
09/03/19
MATERDEA + LEGACY OF SILENCE + CALICO JACK + ATHESIS
THE ONE - CASSANO D ADDA (MI)
09/03/19
PROSPECTIVE
SPAZIO ECO - BOLOGNA
11/03/19
KORPIKLAANI + TURISAS + TROLLFEST
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
12/03/19
RHAPSODY OF FIRE + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
13/03/19
RHAPSODY OF FIRE + GUESTS
ZONA ROVERI - BOLOGNA
13/03/19
MANTICORA + GUESTS
BARRIO'S CLUB - MILANO
13/03/19
PESTILENCE + GUESTS
REVOLVER - SAN DONA DI PIAVE (VE)
14/03/19
PESTILENCE + GUESTS
TRAFFIC CLUB - ROMA