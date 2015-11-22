CONTRARIAN: tutto 'Their Worm Never Dies' in streaming

15/03/19
ETERNAL ODYSSEY
Awakening
15/03/19
BLACK THERAPY
Echoes of Dying Memories
15/03/19
NOISEM
Cease To Exist
15/03/19
TWISTED TOWER DIRE
Wars in the Unknown
15/03/19
ANY GIVEN DAY
Overpower
15/03/19
REDWOLVES
Future Becomes Past
15/03/19
NEW DISORDER
Mind Pollution
15/03/19
LE ORME
Sulle Ali Di Un Sogno
15/03/19
CONTRARIAN
Their Worm Never Dies
15/03/19
TERRE TRISTE
Grand Oeuvre
11/03/19
KORPIKLAANI + TURISAS + TROLLFEST
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
12/03/19
RHAPSODY OF FIRE + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
13/03/19
RHAPSODY OF FIRE + GUESTS
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA
13/03/19
MANTICORA + GUESTS
BARRIO'S CLUB - MILANO
13/03/19
PESTILENCE + GUESTS
REVOLVER - SAN DONA DI PIAVE (VE)
14/03/19
PESTILENCE + GUESTS
TRAFFIC CLUB - ROMA
15/03/19
RESONANCE FEST (day 1)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
15/03/19
PESTILENCE
CUEVA ROCK - QUARTUCCIU (CA)
15/03/19
PINO SCOTTO + GUESTS
LET IT BEER - ROMA
15/03/19
WHITE SKULL + GUESTS
PIKA FUTURE CLUB - VERONA