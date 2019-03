METALITALIA.COM FESTIVAL: annunciato il bill completo

12/03/2019 - 18:31 (153 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 8 Tino avrei chiamato i venom per 40ennale😁 7 Darkane già visti 3 volte in supporto ai Death angel al Transilvania a Milano l ultima volta tournée di layers... Andrei solo per loro ma in mezzo a quel marasma di gruppi che non mi interessano non vado a spendere i prezzo del biglietto di una giornata per una band sola... 6 ma non era thrasher che se la menava con i darkane? O era electric vomit? o tutti e due? non mi ricordo in che discussione 5 Morirei dalla voglia di vedermi i Darkane, per una volta che suonano di sabato. Ma essendo tra i primi non ci credo che suonano per intero Rusted. Avranno a malapena 40 minuti. Se va bene. 4 Sicuramente ottimo festival caratterizzato da una certa varietà sia nelle giornate che nei contenuti. Band di richiamo e altre più di culto. Insomma, bravi. Anche se io come sempre non potrò esserci. 3 non mi paiono prezzi "da ricchi" sinceramente. quale sarebbe un prezzo dignitoso allora? 2 Di sabato non me ne può fregare di meno, domenica invece interessante con i Gotthard e Phil Campbell. Anche gli Hardcore Superstar che però ho già visto almeno altre 5 volte quindi so già come sono. Anche i Rain sono molto interessanti... 1 Passo bellamente. Una poverata a prezzi da ricchi. Prezzi che erano accettabili per le scorse edizioni (le ultime 2/3 veramente eccezionali), non per questa.