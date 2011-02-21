      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Rituals Of Power - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

15/03/19
ETERNAL ODYSSEY
Awakening

15/03/19
TWISTED TOWER DIRE
Wars in the Unknown

15/03/19
TERRE TRISTE
Grand Oeuvre

15/03/19
REDWOLVES
Future Becomes Past

15/03/19
ANY GIVEN DAY
Overpower

15/03/19
NOISEM
Cease To Exist

15/03/19
NEW DISORDER
Mind Pollution

15/03/19
LE ORME
Sulle Ali Di Un Sogno

15/03/19
BLACK THERAPY
Echoes of Dying Memories

15/03/19
CONTRARIAN
Their Worm Never Dies

CONCERTI

13/03/19
RHAPSODY OF FIRE + GUESTS
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA

13/03/19
MANTICORA + GUESTS
BARRIO'S CLUB - MILANO

13/03/19
PESTILENCE + GUESTS
REVOLVER - SAN DONA DI PIAVE (VE)

14/03/19
PESTILENCE + GUESTS
TRAFFIC CLUB - ROMA

15/03/19
RESONANCE FEST (day 1)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

15/03/19
PESTILENCE
CUEVA ROCK - QUARTUCCIU (CA)

15/03/19
PINO SCOTTO + GUESTS
LET IT BEER - ROMA

15/03/19
WHITE SKULL + GUESTS
PIKA FUTURE CLUB - VERONA

16/03/19
RIVERSIDE
LARGO VENUE - ROMA

16/03/19
RESONANCE FEST (day 2)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
MISERY INDEX: guarda il lyric video di ''Disavow''
13/03/2019 - 16:37 (57 letture)

RECENSIONI
90
86
85
ARTICOLI
05/05/2014
Live Report
GORGUTS + MISERY INDEX + NERO DI MARTE
Circolo Colony, Brescia, 29/04/14
25/02/2012
Live Report
CANNIBAL CORPSE + BEHEMOTH + LEGION OF THE DAMNED + MISERY INDEX
Estragon, Bologna, 21/02/2011
21/02/2012
Live Report
CANNIBAL CORPSE + BEHEMOTH + LEGION OF THE DAMNED + MISERY INDEX
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 16/02/2012
 
ALTRE NOTIZIE
13/03/2019 - 16:37
MISERY INDEX: guarda il lyric video di ''Disavow''
07/03/2019 - 20:19
MISERY INDEX: tutto 'Rituals of Power' in streaming
21/02/2019 - 11:07
MISERY INDEX: dal vivo in Italia per un'unica data con i Wormrot
05/02/2019 - 17:46
MISERY INDEX: guarda il lyric video di ''The Choir Invisible''
10/01/2019 - 16:17
MISERY INDEX: online la titletrack del nuovo disco
12/12/2018 - 16:30
MISERY INDEX: online il video di ''New Salem''
27/11/2018 - 15:25
MISERY INDEX: a marzo il nuovo disco ed il tour europeo
03/05/2018 - 15:56
DYING FETUS: una data in Italia a luglio con Toxic Holocaust, Misery Index e Goatwhore
29/03/2018 - 10:53
MISERY INDEX: il 22 agosto in provincia di Milano
03/02/2018 - 00:28
MISERY INDEX: disponibile il lyric video del nuovo singolo
ULTIME NOTIZIE
13/03/2019 - 20:47
LVCIFYRE: ascolta un nuovo brano dal prossimo EP
13/03/2019 - 20:52
DEAD TO A DYING WORLD: ad aprile il nuovo album
13/03/2019 - 20:50
HIDEOUS DIVINITY: entrano nel roster della Century Media Records
13/03/2019 - 20:39
NECRODEATH: i dettagli dello show speciale del 25 maggio a Roma
13/03/2019 - 20:40
MADBALL: tonano in Italia per tre date
13/03/2019 - 20:31
CULT OF PARTHENOPE: annunciati i Martyrium
13/03/2019 - 20:31
NATIONAL SUICIDE: nuovo ingresso alla batteria
13/03/2019 - 20:24
MONOLORD: in studio per registrare il nuovo album
13/03/2019 - 18:27
WHITESNAKE: ascolta la nuova ''Trouble is Your Middle Name''
13/03/2019 - 16:43
WASTE OF SPACE ORCHESTRA: ad aprile l'album di debutto
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     