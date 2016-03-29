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15/03/19
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Their Worm Never Dies

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13/03/19
RHAPSODY OF FIRE + GUESTS
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13/03/19
MANTICORA + GUESTS
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13/03/19
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14/03/19
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15/03/19
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CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

15/03/19
PESTILENCE
CUEVA ROCK - QUARTUCCIU (CA)

15/03/19
PINO SCOTTO + GUESTS
LET IT BEER - ROMA

15/03/19
WHITE SKULL + GUESTS
PIKA FUTURE CLUB - VERONA

16/03/19
RIVERSIDE
LARGO VENUE - ROMA

16/03/19
RESONANCE FEST (day 2)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
WHITESNAKE: ascolta la nuova ''Trouble is Your Middle Name''
13/03/2019 - 18:27 (74 letture)

Metal Shock
Mercoledì 13 Marzo 2019, 20.02.58
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Dai su carina; la parte debole per me è proprio la voce.
RECENSIONI
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ARTICOLI
16/07/2016
Live Report
WHITESNAKE + HARDCORE SUPERSTAR
Pistoia Blues, Piazza Duomo (PT), 15/07/2016
 
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