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15/03/19
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15/03/19
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15/03/19
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Their Worm Never Dies

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15/03/19
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Wars in the Unknown

15/03/19
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Overpower

15/03/19
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15/03/19
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Cease To Exist

15/03/19
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15/03/19
LE ORME
Sulle Ali Di Un Sogno

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14/03/19
PESTILENCE + GUESTS
TRAFFIC CLUB - ROMA

15/03/19
RESONANCE FEST (day 1)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

15/03/19
PESTILENCE
CUEVA ROCK - QUARTUCCIU (CA)

15/03/19
PINO SCOTTO + GUESTS
LET IT BEER - ROMA

15/03/19
WHITE SKULL + GUESTS
PIKA FUTURE CLUB - VERONA

16/03/19
RIVERSIDE
LARGO VENUE - ROMA

16/03/19
RESONANCE FEST (day 2)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

16/03/19
PESTILENCE + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

16/03/19
FUROR GALLICO
OFFICINE SONORE - VERCELLI

16/03/19
MARCHE FUNEBRE + MECHANICAL GOD CREATION + SCELETUS
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)
ANIMAL DRIVE: ascolta un nuovo brano
14/03/2019 - 14:08 (44 letture)

Rob Fleming
Giovedì 14 Marzo 2019, 14.54.52
1
Non deludono. Aspettando il nuovo album...
RECENSIONI
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