ANIMAL DRIVE: ascolta un nuovo brano

15/03/19
ETERNAL ODYSSEY
Awakening
15/03/19
NEW DISORDER
Mind Pollution
15/03/19
CONTRARIAN
Their Worm Never Dies
15/03/19
REDWOLVES
Future Becomes Past
15/03/19
TWISTED TOWER DIRE
Wars in the Unknown
15/03/19
ANY GIVEN DAY
Overpower
15/03/19
BLACK THERAPY
Echoes of Dying Memories
15/03/19
NOISEM
Cease To Exist
15/03/19
TERRE TRISTE
Grand Oeuvre
15/03/19
LE ORME
Sulle Ali Di Un Sogno
14/03/19
PESTILENCE + GUESTS
TRAFFIC CLUB - ROMA
15/03/19
RESONANCE FEST (day 1)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
15/03/19
PESTILENCE
CUEVA ROCK - QUARTUCCIU (CA)
15/03/19
PINO SCOTTO + GUESTS
LET IT BEER - ROMA
15/03/19
WHITE SKULL + GUESTS
PIKA FUTURE CLUB - VERONA
16/03/19
RIVERSIDE
LARGO VENUE - ROMA
16/03/19
RESONANCE FEST (day 2)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
16/03/19
PESTILENCE + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
16/03/19
FUROR GALLICO
OFFICINE SONORE - VERCELLI
16/03/19
MARCHE FUNEBRE + MECHANICAL GOD CREATION + SCELETUS
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)