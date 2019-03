BARONESS: i dettagli del nuovo album e un nuovo video

Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjärna" Marinelli 3 Yellow and Green mi aveva mandato in orbita. Purple era stato un rapido ritorno sulla terra. Questa non mi sembra male, ma i 17 pezzi previsti un pò mi indispongono 2 Per ora andiamo bene....video inquietantemente lisergico.... 1 Non male, assolutamente