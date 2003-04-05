      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Distance Over Time - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

15/03/19
ETERNAL ODYSSEY
Awakening

15/03/19
NEW DISORDER
Mind Pollution

15/03/19
CONTRARIAN
Their Worm Never Dies

15/03/19
REDWOLVES
Future Becomes Past

15/03/19
TWISTED TOWER DIRE
Wars in the Unknown

15/03/19
ANY GIVEN DAY
Overpower

15/03/19
BLACK THERAPY
Echoes of Dying Memories

15/03/19
NOISEM
Cease To Exist

15/03/19
TERRE TRISTE
Grand Oeuvre

15/03/19
LE ORME
Sulle Ali Di Un Sogno

CONCERTI

15/03/19
RESONANCE FEST (day 1)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

15/03/19
PESTILENCE
CUEVA ROCK - QUARTUCCIU (CA)

15/03/19
PINO SCOTTO + GUESTS
LET IT BEER - ROMA

15/03/19
WHITE SKULL + GUESTS
PIKA FUTURE CLUB - VERONA

16/03/19
RIVERSIDE
LARGO VENUE - ROMA

16/03/19
RESONANCE FEST (day 2)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

16/03/19
PESTILENCE + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

16/03/19
FUROR GALLICO
OFFICINE SONORE - VERCELLI

16/03/19
MARCHE FUNEBRE + MECHANICAL GOD CREATION + SCELETUS
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)

16/03/19
SKULLDEN POWER FEST
UFO ROCK LIVE - MOZZO (BG)
DREAM THEATER: presentato il video animato di ''Paralyzed''
15/03/2019 - 09:26 (54 letture)

RECENSIONI
77
70
65
70
65
71
93
s.v.
82
70
83
99
72
88
97
99
88
ARTICOLI
12/05/2017
Live Report
DREAM THEATER
Images, Words & Beyond. Auditorium Agnelli, Torino, 7/5/2017
26/01/2014
Live Report
DREAM THEATER
Along for the Ride Tour, OBIHall (ex Saschall), Firenze 21/01/2014
26/02/2012
Live Report
DREAM THEATER + PERIPHERY
Mediolanum Forum, Assago (MI), 21/02/2012
10/07/2011
Live Report
DREAM THEATER + GAMMA RAY + ANATHEMA
Ippodromo Delle Capannelle, Roma, 04/07/2011
09/05/2011
Articolo
DREAM THEATER
Da Mike a Mike: critica alla telenovela
15/09/2010
Articolo
DREAM THEATER
Un Teatro di Sogni infranti da Mike?
14/11/2009
Intervista
DREAM THEATER
La band ieri, oggi e domani
03/11/2009
Live Report
DREAM THEATER + OPETH + BIGELF + UNEXPECT
Zoppas Arena, Conegliano Veneto (TV), 30/10/2009
08/11/2007
Intervista
DREAM THEATER
Parla Mike Portnoy
03/11/2007
Live Report
DREAM THEATER + SYMPHONY X
Palalottomatica, Roma, 26/10/2007
08/11/2005
Live Report
DREAM THEATER
Palamalaguti, Bologna, 30/10/2005
22/02/2005
Articolo
DREAM THEATER
La biografia
05/03/2004
Live Report
DREAM THEATER
Palamalaguti, Bologna, 06/02/2004
05/04/2003
Articolo
DREAM THEATER
La biografia
 
ALTRE NOTIZIE
15/03/2019 - 09:26
DREAM THEATER: presentato il video animato di ''Paralyzed''
27/02/2019 - 17:53
METALLIZED: disponibili le nuove playlist con Accept, Dream Theater e molto altro
08/02/2019 - 11:50
DREAM THEATER: ascolta il singolo ''Paralyzed''
11/01/2019 - 15:57
DREAM THEATER: disponibile la nuova 'Fall Into The Light'
12/12/2018 - 11:56
FIRENZE ROCKS: anche i Dream Theater nella prima giornata di festival
07/12/2018 - 09:19
DREAM THEATER: ascolta il primo singolo da 'Distance Over Time'
06/12/2018 - 12:28
ROCK THE CASTLE: Dream Theater headliner del primo giorno
03/11/2018 - 12:40
DREAM THEATER: svelati i primi dettagli del nuovo disco
26/06/2018 - 10:31
DREAM THEATER: aggiornamenti dallo studio di registrazione
11/12/2017 - 14:22
DREAM THEATER: firmano per la Sony/InsideOut Music
ULTIME NOTIZIE
15/03/2019 - 11:19
METALLIZED: pronte le nuove playlist di Spotify
15/03/2019 - 10:17
WALDGEFLÜSTER: ascolta il nuovo singolo
15/03/2019 - 10:10
TOTO: ecco il video di ''Alone'' dal prossimo DVD
15/03/2019 - 10:06
SUZI QUATRO: disponibile il secondo singolo dal nuovo album
15/03/2019 - 09:35
BLACK FLAG: sei date in Italia ad ottobre
15/03/2019 - 09:32
FALLUJAH: guarda il lyric video di ''Last Light''
14/03/2019 - 20:50
SOUTHERN STEELS: il 30 marzo la settima edizione, svelato il programma
14/03/2019 - 20:36
ENIO NICOLINI AND THE OTRON: ecco la tracklist del debutto e le prossime date
14/03/2019 - 17:32
ABNORMALITY: a maggio il nuovo album, ascolta un brano
14/03/2019 - 17:29
NUMENOREAN: ascolta la nuova ''Adore''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     