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15/03/19
ETERNAL ODYSSEY
Awakening

15/03/19
BLACK THERAPY
Echoes of Dying Memories

15/03/19
CONTRARIAN
Their Worm Never Dies

15/03/19
LE ORME
Sulle Ali Di Un Sogno

15/03/19
REDWOLVES
Future Becomes Past

15/03/19
NEW DISORDER
Mind Pollution

15/03/19
NOISEM
Cease To Exist

15/03/19
TERRE TRISTE
Grand Oeuvre

15/03/19
ANY GIVEN DAY
Overpower

15/03/19
TWISTED TOWER DIRE
Wars in the Unknown

CONCERTI

15/03/19
RESONANCE FEST (day 1)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

15/03/19
PESTILENCE
CUEVA ROCK - QUARTUCCIU (CA)

15/03/19
PINO SCOTTO + GUESTS
LET IT BEER - ROMA

15/03/19
WHITE SKULL + GUESTS
PIKA FUTURE CLUB - VERONA

16/03/19
RIVERSIDE
LARGO VENUE - ROMA

16/03/19
RESONANCE FEST (day 2)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

16/03/19
PESTILENCE + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

16/03/19
FUROR GALLICO
OFFICINE SONORE - VERCELLI

16/03/19
MARCHE FUNEBRE + MECHANICAL GOD CREATION + SCELETUS
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)

16/03/19
SKULLDEN POWER FEST
UFO ROCK LIVE - MOZZO (BG)
BANCO DEL MUTUO SOCCORSO: ascolta un nuovo brano
15/03/2019 - 16:27 (69 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
22/07/2016
Live Report
BANCO DEL MUTUO SOCCORSO + RHUMORNERO
Rock for Life, Città della Pieve Fraz. Ponticelli (PG), 16/07/2016
29/02/2012
Live Report
BANCO DEL MUTUO SOCCORSO + LE ORME
Teatro Comunale Cilea, Reggio Calabria, 25/02/2012
 
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BANCO DEL MUTUO SOCCORSO: gli Hamnesia con loro il 20 gennaio a Brescia
11/09/2017 - 10:40
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04/10/2015 - 12:10
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