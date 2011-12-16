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15/03/19
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15/03/19
BLACK THERAPY
Echoes of Dying Memories

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Their Worm Never Dies

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15/03/19
TWISTED TOWER DIRE
Wars in the Unknown

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15/03/19
RESONANCE FEST (day 1)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

15/03/19
PESTILENCE
CUEVA ROCK - QUARTUCCIU (CA)

15/03/19
PINO SCOTTO + GUESTS
LET IT BEER - ROMA

15/03/19
WHITE SKULL + GUESTS
PIKA FUTURE CLUB - VERONA

16/03/19
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16/03/19
RESONANCE FEST (day 2)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

16/03/19
PESTILENCE + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

16/03/19
FUROR GALLICO
OFFICINE SONORE - VERCELLI

16/03/19
MARCHE FUNEBRE + MECHANICAL GOD CREATION + SCELETUS
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)

16/03/19
SKULLDEN POWER FEST
UFO ROCK LIVE - MOZZO (BG)
STAHLMANN: ascolta la nuova ''Wahrheit oder Pflicht''
15/03/2019 - 17:00 (28 letture)

RECENSIONI
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