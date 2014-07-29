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POSSESSED: in arrivo il nuovo ''Revelations of Oblivion'', ascolta un brano
15/03/2019 - 17:12 (116 letture)

d.r.i.
Venerdì 15 Marzo 2019, 18.20.21
5
E giù mazzate
Antonino
Venerdì 15 Marzo 2019, 18.17.26
4
Gr4nd1551m4p0rc4m4d0nn4cc14
Mulo
Venerdì 15 Marzo 2019, 18.04.24
3
Ma perchè questi suoni di merda? Pezzo che non aggiunge nulla. Il disco lo comprerò cmq.
lisablack
Venerdì 15 Marzo 2019, 18.01.50
2
Che gioia...non ci speravo più! Questo si compra solo per il nome in copertina..sacrooo!
Masterburner
Venerdì 15 Marzo 2019, 17.47.53
1
Fico.... hanno catturato il loro sound distintivo senza strafare con la produzione modernoide
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