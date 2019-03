POSSESSED: in arrivo il nuovo ''Revelations of Oblivion'', ascolta un brano

15/03/2019 - 17:12 (116 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 5 E giù mazzate 4 Gr4nd1551m4p0rc4m4d0nn4cc14 3 Ma perchè questi suoni di merda? Pezzo che non aggiunge nulla. Il disco lo comprerò cmq. 2 Che gioia...non ci speravo più! Questo si compra solo per il nome in copertina..sacrooo! 1 Fico.... hanno catturato il loro sound distintivo senza strafare con la produzione modernoide