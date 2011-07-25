      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Band
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

19/03/19
PUTREFIED CORPSE
Left To Rot

22/03/19
BLOODBOUND
Rise Of The Dragon Empire

22/03/19
DYING GORGEOUS LIES
The Hunter and the Prey

22/03/19
THE FLAYING
Angry, Undead

22/03/19
FROZEN CROWN
Crowned In Frost

22/03/19
THE TREATMENT
Power Crazy

22/03/19
TERROR OATH
Terror Oath

22/03/19
ANGEL BLACK
Killing Demons

22/03/19
ACCURSED SPAWN
The Virulent Host

22/03/19
STAHLMANN
Kinder Der Sehnsucht

CONCERTI

16/03/19
RIVERSIDE
LARGO VENUE - ROMA

16/03/19
RESONANCE FEST (day 2)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

16/03/19
PESTILENCE + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

16/03/19
FUROR GALLICO
OFFICINE SONORE - VERCELLI

16/03/19
MARCHE FUNEBRE + MECHANICAL GOD CREATION + SCELETUS
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)

16/03/19
SKULLDEN POWER FEST
UFO ROCK LIVE - MOZZO (BG)

17/03/19
VIRVUM + BLOODSHOT DAWN
REWORK CLUB - PERUGIA

17/03/19
RIVERSIDE
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

17/03/19
PESTILENCE + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

19/03/19
DAVID ELLEFSON
LEGEND CLUB - MILANO
WARDRUNA: disponibile una clip live di ''Rotlaus Tre Fell''
16/03/2019 - 14:16 (69 letture)

ALTRE NOTIZIE
16/03/2019 - 14:16
WARDRUNA: disponibile una clip live di ''Rotlaus Tre Fell''
08/11/2018 - 17:22
WARDRUNA: presentato il primo singolo
24/09/2018 - 15:59
WARDRUNA: a novembre il nuovo disco
07/10/2016 - 11:18
WARDRUNA: guarda il nuovo video
04/09/2016 - 10:45
WARDRUNA: online il teaser del brano 'Tyr'
19/08/2016 - 17:48
WARDRUNA: ascolta un nuovo brano
08/08/2016 - 17:36
WARDRUNA: svelate data di release e tracklist del nuovo album
14/03/2013 - 22:57
WARDRUNA: online il terzo teaser del nuovo album
02/03/2013 - 00:12
WARDRUNA: online teaser del nuovo album
25/07/2011 - 11:52
WARDRUNA: guarda il video di 'Løyndomsriss'
ULTIME NOTIZIE
16/03/2019 - 18:00
FROSTHELM: ascolta in streaming ''Pisslord''
16/03/2019 - 17:57
EMPLOYED TO SERVE: ecco il video del nuovo singolo
16/03/2019 - 17:51
HIGH FIGHTER: a breve inizieranno le registrazioni del nuovo album
16/03/2019 - 16:11
KETZER: ecco un lyric video da ''Cloud Collider''
16/03/2019 - 14:08
ISTAPP: ad aprile il nuovo album, ecco un primo singolo
16/03/2019 - 14:05
SALTATIO MORTIS: disponibile la versione Klassik di ''Sie Tanzt Allein''
16/03/2019 - 13:59
BEORN'S HALL: ascolta lo streaming integrale del loro ultimo album
16/03/2019 - 13:50
BURNING RAIN: disponibile un nuovo estratto dal prossimo album
16/03/2019 - 13:46
ELUVEITIE: online il video di ''Ambiramus''
15/03/2019 - 20:30
METHEDRAS: supporteranno gli Slayer per una data in Romania
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     