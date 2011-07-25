WARDRUNA: disponibile una clip live di ''Rotlaus Tre Fell''

19/03/19
PUTREFIED CORPSE
Left To Rot
22/03/19
BLOODBOUND
Rise Of The Dragon Empire
22/03/19
DYING GORGEOUS LIES
The Hunter and the Prey
22/03/19
THE FLAYING
Angry, Undead
22/03/19
FROZEN CROWN
Crowned In Frost
22/03/19
THE TREATMENT
Power Crazy
22/03/19
TERROR OATH
Terror Oath
22/03/19
ANGEL BLACK
Killing Demons
22/03/19
ACCURSED SPAWN
The Virulent Host
22/03/19
STAHLMANN
Kinder Der Sehnsucht
16/03/19
RIVERSIDE
LARGO VENUE - ROMA
16/03/19
RESONANCE FEST (day 2)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
16/03/19
PESTILENCE + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
16/03/19
FUROR GALLICO
OFFICINE SONORE - VERCELLI
16/03/19
MARCHE FUNEBRE + MECHANICAL GOD CREATION + SCELETUS
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)
16/03/19
SKULLDEN POWER FEST
UFO ROCK LIVE - MOZZO (BG)
17/03/19
VIRVUM + BLOODSHOT DAWN
REWORK CLUB - PERUGIA
17/03/19
RIVERSIDE
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
17/03/19
PESTILENCE + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
19/03/19
DAVID ELLEFSON
LEGEND CLUB - MILANO