CALICO JACK: guarda la clip di 'Where Hath th' Rum Gone?'

19/03/19
PUTREFIED CORPSE
Left To Rot
22/03/19
VESPERINE
Espérer Sombrer
22/03/19
FROZEN CROWN
Crowned In Frost
22/03/19
THE TREATMENT
Power Crazy
22/03/19
TERROR OATH
Terror Oath
22/03/19
ANGEL BLACK
Killing Demons
22/03/19
THE FLAYING
Angry, Undead
22/03/19
IMPRECATION
Damnatio Ad Bestias
22/03/19
ACCURSED SPAWN
The Virulent Host
22/03/19
STEVEN WILSON
Home Invasion: In Concert At The Royal Albert Hall
17/03/19
VIRVUM + BLOODSHOT DAWN
REWORK CLUB - PERUGIA
17/03/19
RIVERSIDE
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
17/03/19
PESTILENCE + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
19/03/19
DAVID ELLEFSON
LEGEND CLUB - MILANO
19/03/19
MARTY FRIEDMAN + EUGENIO SAMBASILE
BELLOTTS PUB - CAPPELLA CANTONE (CR)
22/03/19
PROSPECTIVE
SATYRICON - ALATRI (FR)
22/03/19
PINO SCOTTO + GUESTS
LA CLAQUE - GENOVA
22/03/19
PROFANAL + EKPYROSIS + CARRION SHREDS
EXENZIA - PRATO
23/03/19
FUROR GALLICO
DAGDA CLUB - RETORBIDO (PV)
23/03/19
IMAGO IMPERII + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA