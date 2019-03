SLIPKNOT: fuori il percussionista Chris Fehn

Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 16 Come avevo anticipato....ovvia conclusione. Il brutto che un gruppo di amici che aveva formato un gruppo per sfuggire dalla vita non facile che vivevano si stia sfaldando per i soldi che sono quello che sta distruggendo l'umanit ed il mondo. Spero almeno in un buon disco. 15 @ElectricVomit e @Rob Fleming avete detto pi o meno le stesse cose ed avete entrambi ragione, la penso anche io come voi: non la prima volta che succede una cosa del genere e non sar di certo l'ultima. Il business musicale negli USA un business ancora molto vivo e attivo, non si guadagna pi dai dischi venduti ma dalle tourne delle band con tutto ci che gravita attorno, merchandise, sponsorizzazioni, prezzi dei biglietti alle stelle, ecc. e come dite anche voi, sono solo affari, non c' spazio per i sentimenti. 14 @Elluis: in linea di massima hai ragione, ma ricordati che la gente va dagli avvocati e quindi finisce in tribunale DOPO che ha litigato; non prima. E se ci va prima per prepararsi la strada e quindi sarebbe in ogni caso difficile parlare di amicizia. Per loro pur sempre un lavoro. E il lavoro va retribuito. Poi nel caso specifico ovviamente non sappiamo dove sta il torto e dove la ragione 13 #12: difatti ho scritto che l'amicizia o non si ha o si sacrifica. Loro l'hanno sacrificata perch la band diventata come un'azienda. Il primo obiettivo da garantire l'utile altrimenti l'azienda non regge. Non si scappa. Prendi il licenziamento di Jordison: legato a ragioni professionali in quanto era infortunato. Il punto che negli USA fare business nella musica non diverso da un qualsiasi altri settore. E va bene cos. Per la questione di Jordison leggevo decine di commenti che inneggiavano alla morale. Mi veniva da ridere. brutto ma necessario. Gli Slipknot sono pi grandi dei singoli. 12 @ElectricVomit all'inizio erano sicuramente amici, il motivo per cui tutti loro si sono messi insieme e hanno tirato su una band che dal buco del culo degli Stati Uniti, esplosa in tutto il mondo. Poi probabilmente negli anni sono emersi altri princpi, e pu essere che il sentimento dell'amicizia sia passato decisamente in secondo piano... 11 il nuovo album lo vede bene... 10 Il punto che non sono amici. Sono colleghi. L'amicizia prevede una componente che se fai business non puoi permetterti (o devi sacrificare): la gratuit. 9 Conseguenza pi che ovvia dopo l'azione di Fehn. Non voglio questionare su chi possa aver torto o ragione, la faccenda per come raccontata sul link qua sopra di The Blast, spiega a grandi linee il motivo del contendere, ma a parere mio, abbastanza generico per farsi un'opinione precisa. Quello che rattrista pi di tutto la situazione che si viene a creare in questi casi: come gi successe per gli Slayer con Dave Lombardo per esempio, alla fine tra un gruppo di amici di lunghissima data, ma al tempo stesso anche di professionisti e colleghi, si vanno a intromettere sempre sti maledetti soldi e il mero business, e quindi di conseguenza avvocati, aule di tribunali ecc. E' gente che si conosce da pi 20 anni, possibile che non riescano a parlarsi e a risolverla tutti insieme seduti ad un tavolo? 8 Magari viene fuori che ha ragione lui... 7 Adesso reddito di cittadinanza 6 In mobilit.... 5 Moneeyyyyy, get away. Get a good job with a good pay and youre oooook.. (cit.) 4 Peccato, pur nella sua inutilit era un elemento pittoresco: come si sega il naso lui nessuno mai 3 Accidenti, cos restano solo in... otto. 2 C' stato chiaramente un refuso nello scrivere la news, abbiamo corretto e grazie per la segnalazione. 1 Batterista? Ma non il percussionista? Il batterista storico della Band era Jordison, che lasci il gruppo 6 o 7 anni fa.