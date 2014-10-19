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SEPTICFLESH + KRISIUN + DIABOLICAL + XAON
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SEPTICFLESH + KRISIUN + DIABOLICAL + XAON
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24/03/19
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CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
SAINT VITUS: ascolta la nuova ''Bloodshed''
20/03/2019 - 10:59 (117 letture)

Dead again
Mercoledì 20 Marzo 2019, 17.34.24
2
Non male dai.... Aspettiamo l' album e poi tireremo le somme..
Muki97
Mercoledì 20 Marzo 2019, 15.41.26
1
Viste le premesse direi che l'hype per quest'album è a mille! Mi fa solo un po' strano il fatto che il titolo sia lo stesso del loro debutto, spero che la carenza di fantasia sia compensata dalla musica
RECENSIONI
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