      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

22/03/19
AORATOS
Gods Without Name

22/03/19
DYING GORGEOUS LIES
The Hunter and the Prey

22/03/19
FROZEN CROWN
Crowned In Frost

22/03/19
THE TREATMENT
Power Crazy

22/03/19
TERROR OATH
Terror Oath

22/03/19
THE FLAYING
Angry, Undead

22/03/19
ACCURSED SPAWN
The Virulent Host

22/03/19
ANGEL BLACK
Killing Demons

22/03/19
STAHLMANN
Kinder Der Sehnsucht

22/03/19
PSYCHOPUNCH
We Are Just As Welcome As Holy Water In Satans Drink - 22nd anniversary special edition

CONCERTI

22/03/19
PROSPECTIVE
SATYRICON - ALATRI (FR)

22/03/19
PINO SCOTTO + GUESTS
LA CLAQUE - GENOVA

22/03/19
PROFANAL + EKPYROSIS + CARRION SHREDS
EXENZIA - PRATO

23/03/19
FUROR GALLICO
DAGDA CLUB - RETORBIDO (PV)

23/03/19
IMAGO IMPERII + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

23/03/19
SEPTICFLESH + KRISIUN + DIABOLICAL + XAON
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

23/03/19
HELLUCINATION + GUESTS
EVOL LIVE CLUB - ROMA

23/03/19
NANOWAR OF STEEL
MEPHISTO - ALESSANDRIA

24/03/19
SEPTICFLESH + KRISIUN + DIABOLICAL + XAON
ALCHEMICA - BOLOGNA

24/03/19
INCANTATION + DEFEATED SANITY + GUEST
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
DAWN OF DEMISE: disponibile un nuovo video
20/03/2019 - 11:09 (41 letture)

RECENSIONI
ALTRE NOTIZIE
20/03/2019 - 11:09
DAWN OF DEMISE: disponibile un nuovo video
25/08/2016 - 10:43
DAWN OF DEMISE: tutto il nuovo disco in streaming
22/07/2016 - 00:46
DAWN OF DEMISE: online il nuovo lyric video
02/07/2016 - 08:58
DAWN OF DEMISE: ad agosto il quarto disco, disponibili i dettagli ed un teaser
11/04/2012 - 09:41
DAWN OF DEMISE: nuovo video online
24/03/2012 - 15:42
DAWN OF DEMISE: firmano per la Unique Leader Records
02/10/2011 - 11:59
DAWN OF DEMISE: il teaser del nuovo disco
29/12/2009 - 08:27
DAWN OF DEMISE: nuovi dettagli sul prossimo album
18/07/2008
DAWN OF DEMISE: nuovo ep ad ottobre
ULTIME NOTIZIE
20/03/2019 - 20:49
FATAL CURSE: ascolta il brano 'Priestess of Fire' dal debutto
20/03/2019 - 20:44
ENGINE DRIVEN CULTIVATORS: svelati i primi dettagli di 'Insert Coin'
20/03/2019 - 20:37
FIRESPAWN: copertina e data di uscita di 'Abominate'
20/03/2019 - 20:30
UGLY KID JOE: live il 20 giugno a Pinarella di Cervia
20/03/2019 - 20:19
ENTHRONED: 'Cold Black Suns' uscirà a giugno, ecco i dettagli e il singolo
20/03/2019 - 20:08
ANAAL NATHRAKH: le band di supporto per le date italiane
20/03/2019 - 18:51
FIRST SIGNAL: ecco il lyric video di ''Tonight We Are The Only''
20/03/2019 - 18:39
ALAN PARSONS: disponibile un nuovo brano
20/03/2019 - 18:12
DARKTHRONE: annunciato il nuovo disco
20/03/2019 - 18:03
CULT OF LUNA: firmato un contratto per Metal Blade Records
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     