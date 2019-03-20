IRON GRIFFIN: ascolta tutto il nuovo album

22/03/19
AORATOS
Gods Without Name
22/03/19
DYING GORGEOUS LIES
The Hunter and the Prey
22/03/19
FROZEN CROWN
Crowned In Frost
22/03/19
THE TREATMENT
Power Crazy
22/03/19
TERROR OATH
Terror Oath
22/03/19
THE FLAYING
Angry, Undead
22/03/19
ACCURSED SPAWN
The Virulent Host
22/03/19
ANGEL BLACK
Killing Demons
22/03/19
STAHLMANN
Kinder Der Sehnsucht
22/03/19
PSYCHOPUNCH
We Are Just As Welcome As Holy Water In Satans Drink - 22nd anniversary special edition
22/03/19
PROSPECTIVE
SATYRICON - ALATRI (FR)
22/03/19
PINO SCOTTO + GUESTS
LA CLAQUE - GENOVA
22/03/19
PROFANAL + EKPYROSIS + CARRION SHREDS
EXENZIA - PRATO
23/03/19
FUROR GALLICO
DAGDA CLUB - RETORBIDO (PV)
23/03/19
IMAGO IMPERII + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
23/03/19
SEPTICFLESH + KRISIUN + DIABOLICAL + XAON
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
23/03/19
HELLUCINATION + GUESTS
EVOL LIVE CLUB - ROMA
23/03/19
NANOWAR OF STEEL
MEPHISTO - ALESSANDRIA
24/03/19
SEPTICFLESH + KRISIUN + DIABOLICAL + XAON
ALCHEMICA - BOLOGNA
24/03/19
INCANTATION + DEFEATED SANITY + GUEST
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)