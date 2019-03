DARKTHRONE: annunciato il nuovo disco

Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjärna" Marinelli 12 ma si alla fine il loro percorso "nuovo" è bello pure per quello, nei testi parlano anche delle loro passioni al di fuori della musica tipo il campeggio eccetera, si non saranno testoni ma ci sta. 11 ho un enorme rispetto per fenriz e il suo compare, mi piacciono da matti i loro ultimi lavori al netto dei capolavori minimali degli anni 90, però il difetto maggiore è la scarsa longevità dovuta alla struttura semplice della loro musica, si ascoltano per un po' poi si mettono via. Comunque il loro ritorno sulle scene è sempre una buona notizia 10 Ahah preferirei sul barbecue... Comunque a me quegli album piacciono un sacco anche per quello. Ma mi sa che Panzerfaust evocato più sotto... non lo vedo in avvicinamento 9 Il nuovo album sarà un concept sulla pesca. 8 hahaha ma onestamente i darkthrone non sono famosissimi per i testi, soprattutto quelli degli album che vanno dai primi 2000 in poi….Negli ultimi 15 anni parlano di alpinismo campeggio natura il vero metal robe cosi nulla di troppe pretese. Poi certo ci piazzano ottima musica e allora è ok! 7 Wow! E poi mi piace che sono solo sei tracce. Certo che... ma che cazzo di titoli sono ? 6 Be' un'altro Panzerfaust..magari, ma secondo me, malgrado tutto han sempre fatto bella roba 5 Quoto Isablack. 4 Fenriz uber alles. Yeah! 3 Con questi qua ormai ho perso le speranze, vorrei qualcosa in stile Panzerfaust, ma penso rimarrà un sogno 2 finalmente 1 Notizia favolosa...speriamo bene!