DEMONS & WIZARDS: il terzo album uscirà via Century Media

21/03/2019 - 20:17 (117 letture)



Non vedo l'ora!!! Molto bello il primo, molto meno il secondo, passo per il terzo. In sostanza, band più finta dei soldi del Monopoli, nonostante apprezzo tantissimo i 2 masterminds e le loro bands madre. Bah a me già i primi due hanno detto poco, mi sa che questo lo lascerò sugli scaffali.