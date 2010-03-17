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L.A. GUNS: si separano dal batterista, già scelto il rimpiazzo
22/03/2019 - 10:41 (114 letture)

Area
Venerdì 22 Marzo 2019, 13.54.25
1
Beh dai hanno preso uno che comunque il loro genere in diversi gruppi lo ha fatto...
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Pistole, Lasagne e Polenta!
 
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