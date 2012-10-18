      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Blue Lightning - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

22/03/19
ANGEL BLACK
Killing Demons

22/03/19
DYING GORGEOUS LIES
The Hunter and the Prey

22/03/19
STEVEN WILSON
Home Invasion: In Concert At The Royal Albert Hall

22/03/19
FROZEN CROWN
Crowned In Frost

22/03/19
THE TREATMENT
Power Crazy

22/03/19
TERROR OATH
Terror Oath

22/03/19
IMPRECATION
Damnatio Ad Bestias

22/03/19
AORATOS
Gods Without Name

22/03/19
VESPERINE
Espérer Sombrer

22/03/19
ACCURSED SPAWN
The Virulent Host

CONCERTI

22/03/19
PROSPECTIVE
SATYRICON - ALATRI (FR)

22/03/19
PINO SCOTTO + GUESTS
LA CLAQUE - GENOVA

22/03/19
PROFANAL + EKPYROSIS + CARRION SHREDS
EXENZIA - PRATO

23/03/19
FUROR GALLICO
DAGDA CLUB - RETORBIDO (PV)

23/03/19
IMAGO IMPERII + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

23/03/19
SEPTICFLESH + KRISIUN + DIABOLICAL + XAON
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

23/03/19
HELLUCINATION + GUESTS
EVOL LIVE CLUB - ROMA

23/03/19
NANOWAR OF STEEL
MEPHISTO - ALESSANDRIA

24/03/19
SEPTICFLESH + KRISIUN + DIABOLICAL + XAON
ALCHEMICA - BOLOGNA

24/03/19
INCANTATION + DEFEATED SANITY + GUEST
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
YNGWIE MALMSTEEN: ascolta ''Blue Lightning''
22/03/2019 - 15:15 (56 letture)

Rob Fleming
Venerdì 22 Marzo 2019, 16.17.06
2
Mica male. Poi c'è il solito problema delle troppe note, ma è il suo carattere distintivo.
LAMBRUSCORE
Venerdì 22 Marzo 2019, 15.59.23
1
Per me poteva stare su qualche suo album di metà anni '90. Non mi dispiace però quel coro lì non mi va molto giù.
RECENSIONI
69
80
ALTRE NOTIZIE
22/03/2019 - 15:15
YNGWIE MALMSTEEN: ascolta ''Blue Lightning''
01/03/2019 - 19:12
YNGWIE MALMSTEEN: disponibile lo streaming di un nuovo brano
01/02/2019 - 16:42
YNGWIE MALMSTEEN: online il lyric video di ''Sun's Up Top's Down''
18/05/2016 - 14:43
YNGWIE MALMSTEEN: ecco i dettagli del nuovo album
21/02/2015 - 16:59
YNGWIE MALMSTEEN: morto l'ex tastierista Mats Olausson
14/06/2014 - 10:52
YNGWIE MALMSTEEN: a lavoro su un live album ed un DVD
16/04/2014 - 13:51
YNGWIE MALMSTEEN: tour americano con Uli Roth ed altri chitarristi
28/11/2012 - 17:50
YNGWIE MALMSTEEN: disponibili i samples di 'Spellbound'
11/11/2012 - 20:11
YNGWIE MALMSTEEN: tracklist e artwork del nuovo album
18/10/2012 - 18:20
YNGWIE MALMSTEEN: svelati titolo e release date del nuovo disco
ULTIME NOTIZIE
22/03/2019 - 16:24
DEATH ANGEL: a maggio il nuovo ''Humanicide'', ascolta la titletrack
22/03/2019 - 16:20
GRAND MAGUS: disponibile un nuovo lyric video
22/03/2019 - 14:28
SOTO: nuovo album a maggio
22/03/2019 - 14:26
TERRORVISION: presentato un nuovo singolo
22/03/2019 - 10:41
L.A. GUNS: si separano dal batterista, già scelto il rimpiazzo
22/03/2019 - 10:27
ANIMAL DRIVE: ecco la cover di ''Judgement Day''
22/03/2019 - 10:32
VEUVE: ascolta la nuova ''Radars Are High''
22/03/2019 - 10:26
THE DAMNED THINGS: il lyric video di ''Something Good''
22/03/2019 - 10:22
SCOTT STAPP: ascolta la nuova ''Purpose For Pain''
22/03/2019 - 10:20
SCHATTENFALL: disponibile lo streaming integrale del prossimo album
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     