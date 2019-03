MACHINE HEAD: confermati due live ad ottobre con la vecchia formazione

25/03/2019 - 13:03 (520 letture)



Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjärna" Marinelli 22 @Skull: Si fa quel che si può! 21 @nonchalance : grazie del chiarimento :/ 20 P.S.: I Vio-lence (come riportato sul forum da Doomale) suoneranno in Belgio quest'estate. Comunque - come ho scritto qua a fianco - con questa "formazione" suoneranno solo quell'album nella seconda parte delle serate.. Durante la 1° parte del concerto ci saranno i nuovi membri e faranno le più recenti! Quindi, è una sorta di tour esclusivo. Poi non penso registreranno qualcosa insieme..o meglio, credo!P.S.: I Vio-lence (come riportato sul forum da Doomale) suoneranno in Belgio quest'estate. 19 Al palatrussardi c'ero anche io doveva essere il tour di divine intervention e pure a me non interessavano ma forse perché andavano di moda. Poi li ho rivisti headliner a Crespellano nel 1997 con gli entombed e hanno spaccato di brutto ma li ero meglio predisposto 18 So che i Vio-lence fanno un’unica data il 13 Aprile a Oakland dove suonano tutto il debut album. Hanno cambiato idea e fanno un tour mondiale? 17 Album che comprai appena uscito, mai piaciuto, non capivo il clamore per questo lavoro, sembrava avessero inventato chissache, scimmiottano il gruppo del momento, i pantera. Tra l'altro molto meglio far beyond driven che usci in quel periodo. 16 @Lethalzorker: io ero troppo impegnato a pogare! @Lambru: veramente i Vio-lence un riunion tour lo hanno già programmato, senza Robb. Ma io dico: come non fa a piacere Imperium??? 15 No Gal, mai piaciuti, cioè qualche pezzo ogni tanto non mi dispiace, io rivorrei i Vio-lence, o almeno un tour di reunion, più per curiosità che per nostalgia. 14 curiosità di sentire cosa potrebbero mai sfornare in studio questi qui, un domani, quella si... mah... non è che andrebbero in giro suonando merda, facendo cosi... coerenza zero ma in onestà non chi se la aspetta da RF?curiosità di sentire cosa potrebbero mai sfornare in studio questi qui, un domani, quella si... 13 Ti fanno così schifo Lambru? Pensavo che almeno il primo ti piacesse. 😁 12 Ringrazio ancora un mio amico, perché grazie al suo ritardo, credo fosse il '94 a Milano, siamo entrati al Palatrussardi, perdonatemi se aveva già cambiato nome, i Machine Head avevano appena finito e poi gli headliner erano gli Slayer. 11 @Metal Shock...se ripenso a quella notte mi vengono ancora i brividi...per fortuna sono riuscito a registrare su una scassata videocamera hitachi vhs quel concerto ed ogni tanto me lo riguardo nonostante la qualita' pessima...ah che tempi!! 10 @Lethalzorker: c'ero anchio😃 9 25 ottobre? Non ci arrivano, litigano prima. 8 Da fan della prima ora (visti di supporto agli Slayer nel 94) posso dire che l'ultimo album pur non essendo il migliore della loro storia non si meritava certo le palate di merda che gli sono state tirate. Se uno lo ascolta attentamente senza essere prevenuto ci trova almeno 5-6 pezzi di qualita'. Tutte le grandi bands thrash hanno fatto dei passi falsi ma non per questo sono state letteralmente massacrate come i MH. Per quanto mi riguarda....presentissimo alla data di Padova !! 7 Io non li ho mai visti dal vivo, non potrò sicuramente andare per motivi geografici ma se fossi stato ancora a Milano un pensiero ce lo avrei fatto. Sti cazzi se Robb è un paraculo e se Catharsis fa schifo (perchè, oggettivamente, Robb è un paraculo e Catharsis fa schifo), sentirsi tutto Burn My Eyes dal vivo vuoi mettere?!? Che poi c'è ancora gente che paga fior di soldi per vedere cariatidi senza voce o che non tengono neanche più in mano lo strumento, a proposito di inculate. 6 @Asino: nomen omen!! Infatti sono il primo che ha scritto che Robb sia un'ipocrita del cazzo; a livello musicale poi, fenomeno, Burning Red è un disco mediocre e Supercharger una schifezza, quindi, fenomeno sono il primo a criticare. Se poi l'ultimo a quasi tutti ha fatto schifo e a me no, beh sono fatti miei...ti dovrei rispondere anche in un'altra modo ma lascio perdere (tra l'altro dietro a questo nick falso chi si nasconde? Thrasher? Obscure? Su dai coraggio....). 5 Attenzione che Metal Shockino piange se gli toccate il suo gruppino preferito. 4 Fantozziano quasi ... per me è una Catharsis pazzesca. 3 Una cosa è certa. Gli acquirenti di questi biglietti sono persone alle quali piace farsi inculare. 2 Robb è un grandissimo paraculo: cosa fa per riportare in alto il gruppo dopo il casino dell'anno scorso? Una bella riunion con tour imcentrato sul primo disco. Chissà quanto durerà e soprattutto sul prossimo album chi suona?? Logan e Chris o chissà chi?? 1 Padova, Logan Mader, A Nation on Fire. Ciao.