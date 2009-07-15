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28/03/19
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29/03/19
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29/03/19
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29/03/19
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VINTAGE LIVE CLUB - FABRICA DI ROMA

30/03/19
ARCTURUS + SHORES OF NULL + PARODOS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

30/03/19
A MELODIC ROCK NIGHT
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)
EXTREMA: terranno il release party di 'Headbanging Forever' il 10 maggio a Milano
26/03/2019 - 20:55 (110 letture)

lucy
Mercoledì 27 Marzo 2019, 9.58.51
3
che schifo
tartu71
Mercoledì 27 Marzo 2019, 8.42.14
2
grandi extrema!
Elluis
Mercoledì 27 Marzo 2019, 0.40.47
1
Ottimo, a cinque km da casa mia!! Ci sarò!!
RECENSIONI
87
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86
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