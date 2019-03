QUEENSRYCHE: online il video di ''Light-years''

27/03/2019 - 16:03 (145 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 7 In alcuni frangenti sembrano i Saigon Kick…...almeno il modo di cantare di La Torre…. 6 belle le note sospese di chitarra, tipiche del loro sound, la strofa ha un po' un andamento alla soundgarden, loro concittadini, comunque alla fine un ottimo pezzo come ultimamente fanno, wilton purtroppo è un po' come andreas kisser, un grandissimo chitarrista troppo sottovalutato perchè per anni gregario (all'apparenza) di nomi molto più blasonati. La torre, lo so non è tate, ma comunque sempre superlativo 5 Casey Grillo adesso è entrato nel gruppo al posto di Scott (per sempre???), quindi normale che ci sia lui nel video. 4 Strano vedere alla batteria Casey Grillo visto che l'ha suonata LaTorre sul disco. Comunque bell'album e grandissimo pezzo questo, non è il solito metal classico che viene presto dimenticato, qui si trovano grandi spunti e melodie (e, soprattutto, belle canzoni) 3 Bel disco!!! grande pezzo . Sto apprezzando molto l'ultimo lavoro dei Queensryche 2 Io l'album non l'ho ascoltato e difficilmente lo comprerò, ma in effetti questa è proprio una bella canzone 1 Forse la migliore canzone del disco!!