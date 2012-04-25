      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
No More Hollywood Endings - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

29/03/19
YNGWIE MALMSTEEN
Blue Lightning

29/03/19
STRANA OFFICINA
Law of the Jungle

29/03/19
FOREVER STILL
Breathe In Colours

29/03/19
ARRIVAL OF AUTUMN
Harbinger

29/03/19
AETHER VOID
Curse of Life

29/03/19
ABDUCTION (UK)
All Pain as Penance

29/03/19
MOSH-PIT JUSTICE
Fighting the Poison

29/03/19
ELLENDE
Lebensnehmer

29/03/19
I PREVAIL
Trauma

29/03/19
PESTEROUS MIND
Haaluci.Nation

CONCERTI

28/03/19
ARCTURUS + SHORES OF NULL + PARODOS
LARGO VENUE - ROMA

28/03/19
SEPTICFLESH + KRISIUN + DIABOLICAL + XAON
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

28/03/19
LAMBSTONE
TRAFFIC CLUB - ROMA

29/03/19
ARCTURUS + SHORES OF NULL + PARODOS
REVOLVER - SAN DONA DI PIAVE (VE)

29/03/19
ELDRITCH + DGM + SAILING TO NOWHERE
CYCLE CLUB - FIRENZE

29/03/19
STRANA OFFICINA
SANTOMATO - PISTOIA

29/03/19
LACHESIS
BAR 111 - PALAZZAGO (BG)

29/03/19
LAMBSTONE
VINTAGE LIVE CLUB - FABRICA DI ROMA

30/03/19
ARCTURUS + SHORES OF NULL + PARODOS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

30/03/19
A MELODIC ROCK NIGHT
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)
BATTLE BEAST: ecco il lyric video di ''The Golden Horde''
27/03/2019 - 16:17 (51 letture)

RECENSIONI
67
68
ARTICOLI
08/02/2015
Live Report
SABATON + DELAIN + BATTLE BEAST
Alcatraz, Milano, 03/02/2015
01/05/2012
Live Report
NIGHTWISH + BATTLE BEAST + EKLIPSE
Mediolanum Forum, Assago (MI), 25/04/2012
 
ALTRE NOTIZIE
27/03/2019 - 16:17
BATTLE BEAST: ecco il lyric video di ''The Golden Horde''
22/03/2019 - 10:14
BATTLE BEAST: ecco un nuovo video
01/03/2019 - 17:33
BATTLE BEAST: presentato il video di ''Eden''
18/01/2019 - 16:26
BATTLE BEAST: presentato il video della titletrack del nuovo album
20/12/2018 - 15:52
BATTLE BEAST: a marzo il nuovo disco, ecco la copertina
06/12/2018 - 01:15
WACKEN OPEN AIR: confermati Battle Beast, Delain e Jinjer
25/10/2018 - 10:06
BATTLE BEAST: annunciato il tour del nuovo album, unica data in Italia ad aprile
08/03/2017 - 11:16
BATTLE BEAST: i dettagli della data di oggi a Brescia
20/02/2017 - 18:31
BATTLE BEAST: ecco il video di 'Bringer Of Pain'
29/01/2017 - 10:50
BATTLE BEAST: il trailer del tour europeo
ULTIME NOTIZIE
27/03/2019 - 20:42
SACRED REICH: annunciato uno split con gli Iron Reagan
27/03/2019 - 20:32
XENTRIX: firmato un contratto per Listenable Records
27/03/2019 - 20:36
FORTUNE: guarda la clip di ''Freedom Road''
27/03/2019 - 19:36
MANOWAR: annunciati il nuovo batterista ed una trilogia di EP
27/03/2019 - 19:28
JOURNEY: ecco il video di ''Don't Stop Believin'''
27/03/2019 - 18:27
THEN COMES SILENCE: live il 13 aprile a Carpi
27/03/2019 - 18:17
FULCI: nel roster della Time To Kill Records per il secondo album
27/03/2019 - 18:01
ANTROPOMORPHIA: ascolta la nuova ''Luciferian Tempest''
27/03/2019 - 16:25
CRAZY LIXX: guarda il video di ''Break Out''
27/03/2019 - 16:08
ELLENDE: disponibile lo streaming integrale del nuovo album
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     