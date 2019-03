CRAZY LIXX: guarda il video di ''Break Out''

27/03/2019 - 16:25 (126 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 12 ...niente di innovativo......ma non e' male......in fondo.....it's only rock n roll......come sempre ....brava frontiers records.... 11 Beh sono due gruppi dello stesso genere ma gli uni tendenti pi¨ all'hair metal/Aor, i Lixx, gli altri pi¨ sullo sleaze, i Cruel; io li adoro entrambi😍 10 Comunque i Crazy Lixx non mi fanno impressione azzire. Sono bravissimi ma troppo patinato per i miei gusti. Stilisticamente preferisco una band come i Cruel Intention, per dire.. 9 No, me lo segno. 8 @Galilee: mai sentiti i Bang Gang? Hanno fatto un solo album, Love sells....., una meraviglia!! 7 Io adoro il primo e flesh & Blood. Divino. Va beh ma cazzo, i Roxx Gang spaccano di brutto. Ho due dischi, due bombe. 6 @Galilee: pensa che uno dei primi dischi, vinile, che ho comprato in vita mia fu Open up...dei Poison, ma non sono mai riusciti ad acchiapparmi. Per˛ Native lo ritengo veramente un grande disco, sarÓ che Ŕ diverso dagli altri, sarÓ che ci suona Kotsen ma Ŕ molto bello. Pensa che preferisco pure gruppi come i Roxx Gang ai Poison! 5 Metal Shock sei una 😥 delusione. Ma i Poison devono piacerti cazzo. Sono i pi¨ tamarri di tutti. 4 Bellissima song con il mood tipico degli eighties. Bellissimi i suoni, soprattutto quello delle guitar. Ma tutto cmq suona ottimo. Anche il video, che rimanda indietro la memoria di come erano vissuti gli anni del hair metal e del sunset strip. 🤘 3 Dei Poison ho sempre e solo apprezzato Native tongue, quindi molto meglio i Lixx 😁 2 Ma chissenefrega, tra un po' tornano i Poison! Yeah! 🤟 1 Secondo pezzo, secondo centro: per me attesa spasmodica per il nuovo disco!