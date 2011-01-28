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29/03/19
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ARCTURUS + SHORES OF NULL + PARODOS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

30/03/19
A MELODIC ROCK NIGHT
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)
ARCH/MATHEOS: a maggio il secondo album, ecco un primo estratto
28/03/2019 - 09:21 (92 letture)

Crimson
Giovedì 28 Marzo 2019, 10.40.19
2
La canzone cresce con gli ascolti (all'inizio non mi ha colpito molto, ma succede spesso con i Fates Warning). Grande aspettativa per questo disco.
Kai Shiden
Giovedì 28 Marzo 2019, 10.14.29
1
Meriterebbero il grassetto, grande pezzo e grande uscita!
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