RAMMSTEIN: ecco il video di ''Deutschland'', nuovo album in uscita a maggio

28/03/2019 - 19:28 (317 letture)



Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjärna" Marinelli 12 Cercate sulla stampa online , l'articolo critica sul video in oggetto ! Solito inutile piagnisteo propagandistico riservato solo ed esclusivamente a questo periodo storico dell'umanità . Sembra che certe vittime di guerra siano più privilegiate rispetto ad altre vittime di tutte le guerre passate e presenti . Forse le moderne ed attuali vittime di guerra in 4K , immortalate in streaming in real time , siano attori non protagonisti o semplici comparse di questo remake nato "missioni democratiche di pace" . Ma nessuno può offendersi come certe vittime dell'olocausto . Sono solo loro gli attori principali da oscar , tutti gli altri semplici attori di snuff . 11 Non mi sono mai piaciuti molto, ma i loro video sono sempre molto ben fatti e divertenti. 10 Video bello anche se non mi interessano molto i video. Musica ottima, grande ritorno dei Rammstein! Dal vivo sarà un pezzo - bomba! 9 veramente un pezzo della madonna, video stupendo (del regista di lords of chaos), grande ritorno, grandissimo gruppo 8 Canzone che funzionerà bene live..il video secondo me è costato + dell ultimo avengers 💰😉 7 hanno ascoltato moonchild degli iron maiden? 6 Concordo con Lisa riguardo al video: davvero ricco di significato e assolutamente da vedere più volte. Veramente tanto di cappello. Anche la canzone ha un testo tutt'altro che banale e va ascoltato bene. Nel complesso è un buon pezzo: niente di innovativo né di eclatante, ma non mi aspettavo altro da loro. Anzi, mi aspettavo esattamente questo: un bel pezzo in stile Rammstein. Bene così. Certo che dopo dieci anni ... potevano sforzarsi un po' di più per il titolo del disco XD 5 Mmmmhhhhhmahhhh sono rimasto un po' con l' amaro in bocca.... Non mi ha entusiasmato più di tanto vedremo.... 4 Dieci anni x una canzone così?......se non si hanno idee.....si lascia perdere.. stesso discorso lo farò dell'altro disco tanto atteso!!! 3 Video spettacolare, denssissimo e cinematografico (mi piacerebbe sapere quanti denari ci hanno lasciato). La canzone ha un bel riff ma è abbastanza banalotta, come banalotto è il ritornello, speriamo in un album più di spessore. Speravo inoltre in qualche novità musicalmente parlando, ma noto che continuano a fare le stesse cose album dopo album. Ma forse va bene così... 2 Bel pezzo e bel video..molto particolare, band che ha sempre fatto buona musica bensì suonino l'opposto di ciò che mi piace. Video comunque carico di significati, da rivedere più volte.. 1 Video spettacolare come sempre....canzone popò